Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Vormittag freundlich
Die Aktie von Clara Technologies gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Clara Technologies-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 3,10 EUR.
Um 09:20 Uhr wies die Clara Technologies-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,10 EUR nach oben. In der Spitze legte die Clara Technologies-Aktie bis auf 3,12 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.009 Clara Technologies-Aktien umgesetzt.
Die Bilanz zum am 28.02.2025 abgelaufenen Quartal legte Clara Technologies am 30.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Clara Technologies hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.
