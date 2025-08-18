Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Freitagmittag im Aufwind
Die Aktie von Clara Technologies zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Clara Technologies-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,10 EUR nach oben.
Die Aktie legte um 11:53 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 3,10 EUR zu. In der Spitze gewann die Clara Technologies-Aktie bis auf 3,12 EUR. Bei 3,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.245 Clara Technologies-Aktien.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clara Technologies am 30.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 0,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.
