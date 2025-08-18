Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Freitagmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Clara Technologies zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Clara Technologies-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 3,10 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:53 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 3,10 EUR zu. In der Spitze gewann die Clara Technologies-Aktie bis auf 3,12 EUR. Bei 3,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.245 Clara Technologies-Aktien.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clara Technologies am 30.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 0,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie

Clara Technologies-Aktie schwächer: Abwärtsspirale setzt sich fort - Anleger flüchten vor Quartalszahlen

Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts

Clara Technologies-Aktie mit Erholung: Kurssturz im Blick - Große Erwartungen an Quartalsbericht