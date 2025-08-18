DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.712 +2,1%Nas21.489 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1713 +0,9%Öl67,51 -0,2%Gold3.370 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Powell-Rede in Jackson Hole treibt an: DAX zieht nach oben - Kommt die Leitzinssenkung im September? Powell-Rede in Jackson Hole treibt an: DAX zieht nach oben - Kommt die Leitzinssenkung im September?
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Kursentwicklung

Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

22.08.25 16:09 Uhr
Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Clara Technologies hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Clara Technologies-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,08 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Clara Technologies
3,02 EUR -0,06 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 16:02 Uhr die Clara Technologies-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 3,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Clara Technologies-Aktie bei 3,12 EUR. Die Clara Technologies-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,08 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 25.601 Clara Technologies-Aktien.

Die Zahlen des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Clara Technologies am 30.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Clara Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie

Clara Technologies-Aktie schwächer: Abwärtsspirale setzt sich fort - Anleger flüchten vor Quartalszahlen

Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts

Clara Technologies-Aktie mit Erholung: Kurssturz im Blick - Große Erwartungen an Quartalsbericht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Clara Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clara Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Clara Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung