Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Clara Technologies hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Clara Technologies-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,08 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 16:02 Uhr die Clara Technologies-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 3,08 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Clara Technologies-Aktie bei 3,12 EUR. Die Clara Technologies-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,08 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 25.601 Clara Technologies-Aktien.

Die Zahlen des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Clara Technologies am 30.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Clara Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

