Clara Technologies Aktie News: Bären lasten am Dienstagvormittag auf Clara Technologies

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Clara Technologies. Die Clara Technologies-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 8,8 Prozent auf 2,28 EUR nach.

Die Clara Technologies-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 8,8 Prozent auf 2,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Clara Technologies-Aktie bei 2,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,52 EUR. Bisher wurden via Tradegate 125.329 Clara Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Clara Technologies gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals. Clara Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 0,00 CAD – das entspricht einem Abschlag von 100,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie

Clara Technologies-Aktie schwächer: Abwärtsspirale setzt sich fort - Anleger flüchten vor Quartalszahlen

Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts

Clara Technologies-Aktie mit Erholung: Kurssturz im Blick - Große Erwartungen an Quartalsbericht