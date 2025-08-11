DAX24.135 -0,6%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.842 ±-0,0%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,25 -0,7%Gold3.379 +0,4%
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Clara Technologies Aktie News: Bären lasten am Dienstagvormittag auf Clara Technologies

26.08.25 09:25 Uhr
Clara Technologies Aktie News: Bären lasten am Dienstagvormittag auf Clara Technologies

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Clara Technologies. Die Clara Technologies-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 8,8 Prozent auf 2,28 EUR nach.

Clara Technologies
2,24 EUR -0,28 EUR -11,11%
Die Clara Technologies-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 8,8 Prozent auf 2,28 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Clara Technologies-Aktie bei 2,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,52 EUR. Bisher wurden via Tradegate 125.329 Clara Technologies-Aktien gekauft oder verkauft.

Clara Technologies gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals. Clara Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 0,00 CAD – das entspricht einem Abschlag von 100,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

