Clara Technologies Aktie News: Anleger setzen Clara Technologies am Mittag unter Druck

So bewegt sich Clara Technologies

Die Aktie von Clara Technologies gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Clara Technologies-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 8,8 Prozent auf 2,28 EUR.

Der Clara Technologies-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:01 Uhr verlor das Papier 8,8 Prozent auf 2,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Clara Technologies-Aktie bis auf 2,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,52 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 362.785 Clara Technologies-Aktien.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clara Technologies am 30.04.2025. Clara Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clara Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 100,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,00 CAD im Vergleich zu 10000,00 CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

