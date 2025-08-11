DAX24.205 -0,3%ESt505.394 -0,9%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.257 -0,1%Nas21.467 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1654 +0,3%Öl67,45 -1,9%Gold3.384 +0,5%
Clara Technologies Aktie News: Anleger schicken Clara Technologies am Nachmittag tief südwärts

26.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Clara Technologies. Zuletzt ging es für die Clara Technologies-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 20,4 Prozent auf 1,99 EUR.

Die Clara Technologies-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 20,4 Prozent auf 1,99 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Clara Technologies-Aktie bis auf 1,88 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,52 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 650.922 Clara Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 30.04.2025 äußerte sich Clara Technologies zu den Kennzahlen des am 28.02.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 100,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 10000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

