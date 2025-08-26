Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Vormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Clara Technologies. Zuletzt ging es für die Clara Technologies-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 1,86 EUR.
Die Clara Technologies-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr um 3,1 Prozent auf 1,86 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Clara Technologies-Aktie bis auf 1,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,92 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 258.392 Clara Technologies-Aktien den Besitzer.
Am 30.04.2025 lud Clara Technologies zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2025 endete. Clara Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 0,00 CAD – das entspricht einem Abschlag von 100,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10000,00 CAD erwirtschaftet worden.
