Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies fällt am Nachmittag tief

Die Aktie von Clara Technologies gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 14,1 Prozent auf 1,65 EUR.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 14,1 Prozent auf 1,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Clara Technologies-Aktie bis auf 1,64 EUR. Mit einem Wert von 1,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 558.939 Clara Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 100,00 Prozent auf 0,00 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10000,00 CAD in den Büchern gestanden.

