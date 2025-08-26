DAX24.006 -0,6%ESt505.383 ±-0,0%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.487 +0,2%Nas21.571 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1587 -0,5%Öl67,86 +0,9%Gold3.384 -0,3%
Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies fällt am Nachmittag tief

27.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Clara Technologies gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 14,1 Prozent auf 1,65 EUR.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 14,1 Prozent auf 1,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Clara Technologies-Aktie bis auf 1,64 EUR. Mit einem Wert von 1,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 558.939 Clara Technologies-Aktien umgesetzt.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 100,00 Prozent auf 0,00 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10000,00 CAD in den Büchern gestanden.

