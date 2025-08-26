Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies fällt am Nachmittag tief
Die Aktie von Clara Technologies gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 14,1 Prozent auf 1,65 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 14,1 Prozent auf 1,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Clara Technologies-Aktie bis auf 1,64 EUR. Mit einem Wert von 1,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 558.939 Clara Technologies-Aktien umgesetzt.
Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 100,00 Prozent auf 0,00 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10000,00 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie
Clara Technologies-Aktie im Abwärtstaumel: ClaraTech zwischen KI-Hoffnung und Kurschaos
Clara Technologies-Aktie schwächer: Abwärtsspirale setzt sich fort - Anleger flüchten vor Quartalszahlen
Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts
Ausgewählte Hebelprodukte auf Clara Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clara Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Clara Technologies
Analysen zu Clara Technologies
Keine Analysen gefunden.