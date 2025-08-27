Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies verteuert sich am Donnerstagmittag kräftig

So entwickelt sich Clara Technologies

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Clara Technologies. Zuletzt sprang die Clara Technologies-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 11,9 Prozent auf 1,69 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Clara Technologies-Papiere um 11:58 Uhr 11,9 Prozent. Die Clara Technologies-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,82 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,44 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 593.015 Clara Technologies-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 28.02.2025 abgelaufenen Quartal legte Clara Technologies am 30.04.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Clara Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Clara Technologies im vergangenen Quartal 0,00 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 100,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clara Technologies 10000,00 CAD umsetzen können.

