Claudia Plattner wird neue Chefin der IT-Sicherheitsbehörde BSI - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Die Mathematikerin Claudia Plattner wird einem Medienbericht zufolge neue Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das berichtet der Spiegel mit Verweis auf die Bundesregierung. Plattner wäre die erste Frau an der Spitze der Behörde mit Sitz in Bonn. Das Bundesinnenministerium war nicht unmittelbar zu einer Stellungnahme zu erreichen.

Plattner war zuletzt Generaldirektorin für Informationssysteme bei der Europäischen Zentralbank (EZB). Davor leitete sie bei der Bahn-Tochter DB Systel den Bereich, der für die Digitalisierung und Modernisierung des internen IT-Systems der Deutschen Bahn verantwortlich ist. Sie hat an der Technischen Universität Darmstadt und an der Tulane University im US-Bundesstaat Louisiana Mathematik studiert.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte den früheren BSI-Chef Arne Schönbohm im Herbst aufgrund seiner Nähe zu einem umstrittenen Cyber-Verein von seinem Posten entbunden. Nach einem Bericht von TV-Entertainer Jan Böhmermann zwangsbeurlaubte Faeser ihn zunächst. Anschließend ernannte sie Schönbohm zum Leiter der deutlich kleineren Bundesakademie für öffentliche Verwaltung.

February 07, 2023 03:16 ET (08:16 GMT)