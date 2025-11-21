Clean Energy Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

29.07.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clean Energy Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,8 Millionen USD im Vergleich zu 0,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Clean Energy Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD vermeldet.

Clean Energy Technologies präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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