DAX 25.464 +0,4%ESt50 6.290 +0,1%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,50 +1,6%Nas 24.877 -0,2%Bitcoin 55.967 -0,2%Euro 1,1403 +0,1%Öl 87,4 +3,9%Gold 4.024 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Clean Energy Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Clean Energy Technologies Inc Registered shs
0.95 USD 0.04 USD 4.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Clean Energy Technologies präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Clean Energy Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clean Energy Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,8 Millionen USD im Vergleich zu 0,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

Werbung

Clean Energy Technologies Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Clean Energy Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.