Clean Energy Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Clean Energy Technologies präsentierte am 27.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Clean Energy Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clean Energy Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,8 Millionen USD im Vergleich zu 0,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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