Clean Max Enviro Energy Solutions Private öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

05.11.26 06:35 Uhr

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 4,40 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 7,21 Milliarden INR ausgegangen.

Clean Max Enviro Energy Solutions Private hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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