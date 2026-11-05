Clean Max Enviro Energy Solutions Private öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Clean Max Enviro Energy Solutions Private hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 4,40 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 7,21 Milliarden INR ausgegangen.
Redaktion Finanzen.net
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