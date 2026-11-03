Clean Science and Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Clean Science and Technology hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,24 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,22 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Clean Science and Technology 2,99 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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