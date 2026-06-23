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Clear Blue Technologies International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

24.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Clear Blue Technologies International Inc Registered Shs
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Clear Blue Technologies International lud am 22.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat Clear Blue Technologies International im vergangenen Quartal 1,0 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clear Blue Technologies International 1,1 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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