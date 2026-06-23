Clear Blue Technologies International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Auf der Umsatzseite hat Clear Blue Technologies International im vergangenen Quartal 1,0 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clear Blue Technologies International 1,1 Millionen CAD umsetzen können.

Clear Blue Technologies International lud am 22.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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