Clear Gold Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Clear Gold Resources vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Clear Gold Resources hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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