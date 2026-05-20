DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8500 ±0,0%Nas26.270 +1,5%Bitcoin67.049 +0,6%Euro1,1623 ±-0,0%Öl105,8 +0,6%Gold4.538 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
NVIDIA-Zahlen im Blick: DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen höher -- Ölpreise sinken -- EU: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Aktie im Fokus: Samsung und Gewerkschaft wenden historischen Streik ab Aktie im Fokus: Samsung und Gewerkschaft wenden historischen Streik ab
E.ON-Aktie im Blick: Stromkonzern platziert grüne Anleihe E.ON-Aktie im Blick: Stromkonzern platziert grüne Anleihe
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Clear Gold Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

21.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Clear Gold Resources Inc Registered Shs
0,21 CAD 0,00 CAD 0,00%
Charts|News|Analysen

Clear Gold Resources hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Clear Gold Resources vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Clear Gold Resources Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen