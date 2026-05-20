Clear Gold Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
21.05.26 06:35 Uhr
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Clear Gold Resources hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Clear Gold Resources vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.net
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