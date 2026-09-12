Clearmind Medicine: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

12.09.26 06:35 Uhr

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Clearmind Medicine ein Ergebnis je Aktie von -100,000 USD vermeldet.

Clearmind Medicine hat am 10.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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