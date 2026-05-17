ClearSign Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
ClearSign Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
ClearSign Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,300 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ClearSign Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 330,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,6 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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