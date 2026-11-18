ClearSign Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ClearSign Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD gegenüber -0,300 USD im Vorjahresquartal verkündet.
ClearSign Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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