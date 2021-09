Clearstream verkauft Beteiligung an Regis-TR an Iberclear

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Börse-Tochter Clearstream verkauft ihre 50-Prozent-Beteiligung an dem europäischen Transaktionsregister Regis-TR an den Joint-Venture-Partner Iberclear. Die Transaktion wurde heute unterzeichnet und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen werden. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Die Entscheidung zum Verkauf sei im Rahmen der kontinuierlichen strategischen Überprüfung des Geschäftsportfolios von Clearstream getroffen worden, heißt es. "Im Einklang mit der Strategie Compass 2023 werden sich künftige strategische Bemühungen auf den Ausbau des Verwahrgeschäfts und die weitere Stärkung der Führungsposition des Unternehmens bei den Fondsservices konzentrieren", teilte Clearstream mit.