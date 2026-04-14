clearvise: Deutliche Zuwächse werden erwartet

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Im Februar hat clearvise den Wechsel auf einen neuen CEO vollzogen, seitdem gab es noch kein Update. Das wird sich aber bald ändern.

clearvise hat seit Februar mit Bernhard Gierke einen neuen CEO, an der grundsätzlichen Strategie wird sich aber ersten Verlautbarungen zufolge nichts ändern. Das Unternehmen hat sich im letzten Jahr als schlanke YieldCo positioniert, die möglichst hohe Ausschüttungen für die Anleger aus dem bestehenden Portfolio von Wind- und PV-Anlagen generieren will.

Dividende im Fokus

Im letzten November war angedeutet worden, dass für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 5 Cent je Aktie ausgeschüttet werden könnte. Entwickeln sich die Märkte wie unterstellt, könnte sich diese bis 2030 verdoppeln und bis 2035 verdreifachen.

Geschäftsbericht steht an

Ob die Dividende für 2025 tatsächlich so vorgeschlagen wird, hängt auch von den Jahreszahlen ab, die das Unternehmen am 30. April mit dem Geschäftsbericht vorlegen wird. Analysten gehen derzeit (Stand 13.4.) davon aus, dass das Unternehmen einen Umsatz von 43,3 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 27,2 Mio. Euro in 2025 erwirtschaftet hat.

Deutliche Zuwächse zu erwarten

Für das laufende Jahr sieht die Konsensprognose einen Anstieg der Erlöse auf 49,5 Mio. Euro und des EBITDA auf 34,7 Mio. Euro vor, da das Unternehmen das Portfolio im Jahresverlauf 2025 weiter ausgebaut hat - das wird die Messlatte für den Ausblick des Unternehmens sein. Stellt clearvise solche Zuwächse in Aussicht, könnte das die Aktie, die in der jüngsten nachrichtenarmen Zeit abgebröckelt ist, wieder beleben.

Auch bei Pyrum scheint der Markt noch zu warten. Und zwar auf eine entscheidende Nachricht. Kommt sie wie erhofft in den nächsten Wochen, könnte das die Initialzündung sowohl für ein stark beschleunigtes Wachstum als auch für die Aktie sein: zum Artikel

Bereits rund läuft es hingegen bei der 2G Energy AG. Hier sorgen die wachsende Nachfrage und ein starker Auftragseingang für gute Stimmung. Auch die Aktie profitiert: zum Artikel

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Erstellung am 14.04.26 um 7:08 Uhr.

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