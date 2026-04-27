clearvise: Geduldsprobe für Anleger - wann kommt die Dividende?

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clearvise verfolgt die im vergangenen Jahr definierte Positionierung als YieldCo, bei der stabile Cashflows aus dem Portfolio von Wind- und Solarparks in attraktive Ausschüttungen überführt werden sollen. Der Weg dorthin erweist sich jedoch als komplexer und langwieriger als zunächst erhofft.

So hat das Management die Entscheidung über eine mögliche Dividende für 2025 vertagt. Diese Zurückhaltung ist inhaltlich nachvollziehbar, da derzeit noch zentrale Stellhebel der künftigen Ertragskraft geprüft werden. Dazu zählen geplante Portfolioverkäufe ebenso wie der Investitionsbedarf für Altprojekte, mögliche Batteriespeicherlösungen und Maßnahmen wie Repowering. Solange hier keine Klarheit besteht, wäre eine frühzeitige Festlegung auf eine Ausschüttung wenig belastbar.

Am Kapitalmarkt wird diese Verschiebung differenziert aufgenommen. Einerseits signalisiert sie Disziplin und den Willen, die Grundlage für nachhaltige Ausschüttungen erst solide zu legen. Andererseits [...]

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