clearvise: Portfolio wächst wieder

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Die Aktie von clearvise hat eine erste Erholung geschafft und die Zuwächse in einem schwachen Marktumfeld weitgehend verteidigt. Aktuell wird das Portfolio um einen kleinen PV-Park erweitert, doch die zentralen Entscheidungen stehen noch aus.

Vor dem Wechsel auf eine YieldCo-Strategie, die vor allem eine möglichst effiziente Bewirtschaftung des Windkraft- und Solarparkportfolios vorsieht, hatte sich clearvise in der Expansionsphase noch einige Projekte gesichert. Ein kleineres davon, ein PV-Park in Italien mit 4,1 MWp und einem für 20 Jahre gesicherten Stromtarif, wird jetzt gebaut, so dass das Portfolio nach dem Verkauf von PV-Kleinstanlagen wieder wächst. Die wesentlichen Entscheidungen über weitere Investitionen (u.a. in Batteriespeicher und Repoweringprojekte) und mögliche Desinvestitionen im Rahmen einer Portfoliofokussierung stehen aber noch aus. Der Newsflow in den nächsten Monaten dürfte spannend bleiben.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

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Interessant ist aktuell auch wieder die Aktie der JDC Group, die zuletzt unter Druck gestanden hat, jetzt aber möglicherweise zur Trendwende ansetzt: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.527 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 06.06.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 10.6.26 um 13:35 Uhr.

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