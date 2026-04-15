Clearvise: Rückenwind durch verbessertes Umfeld

Nach dem Führungswechsel zu Jahresbeginn und der bereits zuvor umgesetzten Verschlankung der Strukturen richtet sich die clearvise AG konsequent auf ihr neues Profil aus. Im Zentrum steht nun ein Geschäftsmodell, das auf stabile Cashflows aus bestehenden Wind- und Solarparks setzt und diese möglichst effizient an die Aktionäre weitergibt – typisch für eine auf Ausschüttungen fokussierte YieldCo.

Für das zurückliegende Geschäftsjahr steht weiterhin eine Dividende von 0,05 Euro je Aktie im Raum. Perspektivisch ist deutlich mehr denkbar: Bei günstiger Entwicklung des Marktumfelds könnten bis zum Ende des Jahrzehnts rund 0,10 Euro erreicht werden, langfristig erscheint sogar ein weiterer Anstieg in Richtung 0,15 Euro möglich. Konkrete Details zur nächsten Ausschüttung werden mit der anstehenden Veröffentlichung des Geschäftsberichts erwartet.

Operativ blicken Analysten vorsichtig optimistisch nach vorn. Für 2025 wird derzeit mit Erlösen von gut 43 Mio. Euro sowie einem EBITDA von rund 27 Mio. Euro gerechnet. Im Folgejahr [...]

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