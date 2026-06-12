clearvise: Wichtige Richtungsentscheidung

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<p>Die Anleger warten bei clearvise auf eine wichtige Entscheidung. Die Aktie arbeitet trotzdem weiter an der Bodenbildung. Bewertungstechnisch besteht durchaus Potenzial für eine Trendwende.</p>

Nach einem längeren Kursverfall, der u.a. den deutlichen Rückgang der Strompreise nach dem vom russischen Überfall der Ukraine ausgelösten Preispeak 2022/23 widerspiegelt, war der Aktie von clearivse im Mai eine erste deutliche Kurserholung gelungen. Diese wurde im Juni abgelöst von einem erneuten Schwächeanfall, wobei am Monatsende mit einem kleinen Satz nach oben der nächste Rebound gestartet wurde.

Hoher Abschlag zum Buchwert

Sollte dieser Bestand haben, wäre der Aktie rund um die Marke von 1,15 Euro die Ausbildung eines kurzfristigen Doppelbodens gelungen. Dieser würde die Chance auf eine Trendwende bieten, was fundamental auch durchaus nachvollziehbar ist, denn die Aktie notiert derzeit immer noch mit einem Abschlag zum Buchwert von 37 Prozent. Und das, obwohl das Geschäftsmodell – der Betrieb eines Portfolios aus Windkraft- und PV-Anlagen – die Erwirtschaftung hoher operativer Gewinne und freier Cashflows erlaubt.

Entscheidung zum weiteren Portfolioausbau

Als sogenannte YieldCo will clearvise die Erträge aus dem Betrieb optimieren und größtenteils an die Anleger ausschütten. Vor der Umstellung auf diese Strategie, in der Expansionsphase, hatte sich das Unternehmen allerdings noch die Rechte an einigen Projekten gesichert. Aktuell prüft der seit dem Frühjahr amtierende CEO, welche davon noch umgesetzt werden sollen, was mit höheren Investitionen verbunden wäre – die Alternative wäre ein Verkauf der Projektrechte.

Noch eine größere Investitionsphase?

Diese Richtungsentscheidung determiniert, wie früh clearvise hohe Überschüsse für eine Ausschüttung erwirtschaftet. Die Anleger scheinen noch abzuwarten, ob es noch einmal eine größere Investitionsphase gibt. Trotzdem zeichnet sich schon jetzt klar die Chance einer Bodenbildung ab, der die Grundlage eine nachhaltige Erholung der Aktie darstellen könnte.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.564 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 04.07.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 06.07.26 um 7:33 Uhr.

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