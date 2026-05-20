Clemondo Group Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
21.05.26 06:35 Uhr
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Clemondo Group Registered präsentierte in der am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,07 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Clemondo Group Registered 0,230 SEK je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,26 Prozent auf 79,1 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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