Cleveland-Cliffs gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Cleveland-Cliffs lud am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cleveland-Cliffs ein EPS von -0,510 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 5,61 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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