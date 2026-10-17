ClimateRock Cons of 1 A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
ClimateRock Cons of 1 A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
ClimateRock Cons of 1 A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,380 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.net
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