ClimateRock Registered A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ClimateRock Registered A lud am 16.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,380 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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