Clip Money: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Clip Money hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CAD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Clip Money im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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