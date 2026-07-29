Nebius-Aktie schießt zweistellig hoch: Microsofts Cloudzahlen liefern Rückenwind

Cloud-Rückenwind

30.07.26 15:53 Uhr

Die Nebius-Aktie legt am Donnerstag kräftig zu, nachdem der US-Techriese Microsoft mit starken Cloudzahlen die Erwartungen deutlich übertroffen hat.

• Der positive Trend bei Microsofts Cloud-Infrastruktur wirkt sich auch auf kleinere Anbieter wie Nebius aus, deren Aktienkurs vorbörslich deutlich anstieg, was auf eine robuste Nachfrage nach KI-Rechenkapazitäten hindeutet.

• Das Cloud-Geschäft von Microsoft erzielte im vierten Fiskalquartal einen Umsatz von 90,01 Milliarden US-Dollar, mit einem erstmals über 100 Milliarden US-Dollar liegenden Jahresumsatz bei Azure.

• Microsoft übertrifft mit einem Cloud-Umsatzwachstum von 27% und einem Azure-Anstieg von 43% die Markterwartungen, was die Stimmung im Cloud-Segment stärkt.

Microsoft-Zahlen beflügeln Nebius-Aktie

Microsofts Cloudumsatz wächst 27 Prozent, Azure legt 43 Prozent zu

Anleger werten das als gutes Signal für weitere Neocloudanbieter

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Die Aktie von Nebius springt am Donnerstag zeitweise um 25,85 Prozent auf 186,53 US-Dollar, nachdem Microsoft mit seinen aktuellen Cloud-Zahlen die Markterwartungen deutlich übertroffen hat. Der Kurssprung des Neocloudanbieters zeigt, wie eng die Stimmung im Segment der KI-Rechenzentren derzeit an den Zahlen der großen Hyperscaler hängt.

Microsofts Cloudgeschäft übertrifft die Erwartungen

Microsoft meldete für das vierte Fiskalquartal einen Umsatz von 90,01 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und deutlich über dem Analystenkonsens von 87,62 Milliarden US-Dollar. Der Cloudumsatz kletterte um 27 Prozent auf 59,3 Milliarden US-Dollar. Noch stärker legte das Segment Azure und andere Cloud-Dienste zu: Hier stand ein Plus von 43 Prozent, nach 40 Prozent im Quartal davor eine weitere Beschleunigung. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 überstieg der Azure-Jahresumsatz erstmals 100 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Was der Cloudboom für die Nebius-Aktie bedeutet

Nebius positioniert sich als sogenannter Neocloud-Anbieter. Das Unternehmen stellt GPU-basierte Rechenkapazitäten für Unternehmen und KI-native Kunden bereit und ergänzt damit das Angebot großer Hyperscaler wie Microsoft Azure. Das beschleunigte Cloudwachstum von Microsoft deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur insgesamt robust bleibt, ein Effekt, der sich auch auf kleinere Anbieter wie Nebius übertragen könnte, wenn Kunden branchenübergreifend weiter Rechenkapazität suchen.

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Anleger dürften nun beobachten, ob sich diese Nachfrage-Dynamik auch in den kommenden Quartalszahlen weiterer Neocloudanbieter niederschlägt oder ob der heutige Kurssprung bei Nebius eher ein kurzfristiger Sentiment-Effekt bleibt.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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