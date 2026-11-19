Beim Umsatz wurden 1,5 Millionen USD gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,75 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Cloudastructure A äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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