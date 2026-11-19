Cloudastructure A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Cloudastructure A äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,75 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 1,5 Millionen USD gegenüber 1,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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