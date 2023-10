Cloudflare liefert alle Konnektivitätselemente des Single-Vendor Secure Access Service Edge (SASE); Magic WAN Connector für alle verfügbar

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, gab heute bekannt, dass alle Konnektivitätselemente der SASE-Plattform von Cloudflare, Cloudflare One, jetzt allgemein verfügbar sind. Das SASE-Angebot von Cloudflare erfüllt sowohl die Anforderungen an die Sicherheit als auch an die Umgestaltung des Netzwerks, ohne die Komplexität zu erhöhen – ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal für den Schutz der hybriden Mitarbeiter von heute.

Wenn Unternehmen in die Cloud migrieren, um Innovationen zu beschleunigen und einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten, haben sie oft mit der Komplexität des Netzwerks zu kämpfen und müssen verteilte Mitarbeiter, Geräte, Anwendungen und Rechenzentren miteinander verbinden und sichern – und das alles ohne Leistungseinbußen. Ohne eine flexible IT-Infrastruktur sehen sich Unternehmen mit Problemen wie Sicherheitslücken durch verteilte Benutzer und persönliche Geräte konfrontiert, was ein erhebliches Risiko für die Unternehmensdaten darstellt und die Gesamtkosten erhöht. Um dem entgegenzuwirken, gehen Unternehmen dazu über, SASE-Plattformen eines einzigen Anbieters zu verwenden. Laut Gartner® werden bis 2026 60 % der neuen SD-WAN-Käufe Teil eines SASE-Angebots eines einzigen Anbieters sein, gegenüber 15 % im Jahr 2023. Cloudflare One ermöglicht es Kunden, SASE so zu übernehmen, wie es zu ihren bestehenden Implementierungen passt, einschließlich nativer Single-Vendor-Implementierungen mit Cloudflare oder durch Nutzung bestehender SD-WAN-Implementierungen. Magic WAN Connector, die Branch-Appliance von Cloudflare, kann auf der Hardware von TD SYNNEX, einem führenden globalen Distributor und Lösungsaggregator für das IT-Ökosystem, vorinstalliert oder in den bestehenden Umgebungen von Unternehmen installiert werden.

Jeden Tag bringen die Technologieverantwortlichen in Unternehmen Tausende von Menschen, Geräten, Clouds, Systemen, Anwendungen und Netzwerken zusammen, um einen neuen geschäftlichen Imperativ zu unterstützen: den digitalen Imperativ, alles überall zu arbeiten, zu entwickeln und bereitzustellen. Cloudflare's Branch-Appliance und Networking-as-a-Service bauen nativ auf Cloudflare's Connectivity Cloud auf, was die Bereitstellung für Unternehmen vereinfacht und verbessert:

Effizienz des Netzwerk- und Sicherheitspersonals: Cloudflare One verkürzt die Zeit, die für die Verbindung von Benutzern, Standorten und Geräten benötigt wird, indem die Verwaltung und Durchsetzung von Richtlinien weltweit zentralisiert wird.

Sicherheitsposition: Cloudflare One verringert die Angriffsfläche für den Kunden und reduziert gleichzeitig die betriebliche Komplexität mit einer einzigen Dashboard-Kontrollebene.

Administrator- und Benutzererfahrung: Cloudflare One basiert auf seiner einheitlichen Konnektivitäts-Cloud, die die Leistung für Mitarbeiter im Büro, an entfernten Standorten oder in hybriden Umgebungen massiv verbessert. Dies wird durch die 100%ige Betriebszeit-SLA von Cloudflare unterstützt, um die Geschäftskontinuität für Unternehmen zu gewährleisten.

Kontrolle über IT-Umgebungen: Cloudflare One ermöglicht es IT-Führungskräften, in Bereichen zu operieren, über die sie bisher keine Kontrolle hatten, indem sie jede beliebige Quelle oder jedes beliebige Ziel des Datenverkehrs anbinden und Zero Trust-Sicherheitsrichtlinien darüber legen.

"Seit über einem Jahrzehnt vereinfacht Cloudflare die Netzwerksicherheit. Ganz gleich, ob es um die sichere Verbindung von Mitarbeitern an entfernten Standorten, Büros, Rechenzentren oder sogar den Einsatz mehrerer Clouds geht, wir geben IT-Teams die notwendigen Mittel an die Hand, um ihre Architektur zu modernisieren", sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Die GA von Magic WAN Connector auf Cloudflare One zeigt, dass wir in der Lage sind, mit einer der umfassendsten heute verfügbaren SASE-Lösungen eine sichere und schnelle Geschäftsproduktivität zu ermöglichen."

"TD SYNNEX ist bestrebt, IT-Lösungen zu vereinen, die heute Geschäftsergebnisse liefern und Wachstum für die Zukunft freisetzen. Mit der neuesten Lösung von Cloudflare, die dem globalen Portfolio von TD SYNNEX hinzugefügt wurde, können wir die Breite und Tiefe unseres Sicherheitsangebots weiter ausbauen. Dies ermöglicht es Kunden, die kritischen Sicherheits- und Netzwerkumstellungen von heute zu bewältigen, um hybride Arbeitsgruppen zu schützen und am Laufen zu halten, ohne die Komplexität zu erhöhen", sagte Jessica McDowell, Senior Vice President, Business Development and Security Strategy bei TD SYNNEX.

*Quelle: Gartner, Magic Quadrant for Single-Vendor SASE, Andrew Lerner, Jonathan Forest, Neil MacDonald, Nat Smith, Charlie Winckless, 16. August 2023

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Unternehmen für Konnektivität in der Cloud. Es versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Arbeiten, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Angetrieben von einem der größten und am besten vernetzten Netzwerke der Welt blockiert Cloudflare für seine Kunden täglich Milliarden von Online-Bedrohungen. Millionen von Organisationen vertrauen darauf – von den größten Marken über Unternehmer und kleine Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Erkenntnisse unter https://radar.cloudflare.com.

Über TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) ist ein weltweit führender Distributor und Lösungsaggregator für das IT-Ökosystem. Wir sind ein innovativer Partner, der mehr als 150.000 Kunden in über 100 Ländern dabei hilft, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren, Geschäftsergebnisse zu demonstrieren und Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen. Die 23.500 Mitarbeiter von TD SYNNEX mit Hauptsitz in Clearwater, Florida, und Fremont, Kalifornien, haben es sich zur Aufgabe gemacht, überzeugende IT-Produkte, -Dienstleistungen und -Lösungen von über 1.500 erstklassigen Technologieanbietern zu vereinen. Unser Edge-to-Cloud-Portfolio ist in einigen der wachstumsstärksten Technologiesegmente verankert, darunter Cloud, Cybersecurity, Big Data/Analytics, AI, IoT, Mobilität und Everything as a Service. TD SYNNEX hat sich dem Dienst am Kunden und an der Gemeinschaft verschrieben. Wir glauben, dass wir einen positiven Einfluss auf unsere Mitarbeiter und unseren Planeten haben können, indem wir bewusst als respektierter Unternehmensbürger handeln. Wir streben danach, ein vielfältiger und integrativer Arbeitgeber der Wahl für Talente im gesamten IT-Ökosystem zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.TDSYNNEX.com oder folgen uns auf LinkedIn, Facebook und Instagram.

Copyright 2023 TD SYNNEX Corporation. Alle Rechte vorbehalten. TD SYNNEX, das TD SYNNEX Logo und alle anderen TD SYNNEX Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen und Slogans sind Marken der TD SYNNEX Corporation. Andere Namen und Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

