Cloudflare One wird in drei Berichten von zwei unabhängigen Forschungsunternehmen als führend eingestuft

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das dazu beiträgt, ein besseres Internet zu schaffen, wurde in drei unabhängigen Forschungsberichten, die verschiedene Lösungen innerhalb seiner Internet-nativen Zero Trust SASE-Plattform, Cloudflare One, zitieren, zum Leader ernannt. Sowohl Forrester Wave als auch IDC Marketscape haben Cloudflare in den Folgenden als Leader eingestuft:

The Forrester Wave™: Enterprise Email Security, Q2 2023

IDC Marketscape: Worldwide Zero Trust Network Access 2023 Vendor Assessment 1

IDC Marketscape: Worldwide Network Edge Security as a Service 2023 Vendor Assessment2

Das alte Modell des Unternehmensnetzwerks ist durch Mobile, SaaS und die öffentliche Cloud obsolet geworden, was durch die Explosion der digitalen Transformation und die massenhafte Einführung eines hybriden Arbeitsmodells noch verschärft wird. Diese rasante technologische Entwicklung, gepaart mit der Tatsache, dass Bedrohungen wie Phishing inzwischen über mehrere Kanäle laufen, hat die Notwendigkeit eines neuen, effektiveren Modells aufgezeigt, das die Sicherheit nativ in der Cloud konsolidiert.

"Wir sind stolz darauf, als einer der einzigen Anbieter anerkannt zu werden, der eine umfassende und tief integrierte Zero Trust Sicherheits- und Netzwerklösung anbietet", sagte Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Und auch wenn die Definitionen von Anbieter zu Anbieter variieren können, können Sie keine vollständige Zero Trust-Plattform ohne eine native E-Mail-Lösung haben. Für uns beinhaltet Zero Trust einen integrierten Ansatz zur Sicherung aller Anwendungen eines Unternehmens, einschließlich der am weitesten verbreiteten Cloud-Anwendung, E-Mail. Wir glauben, dass die Ernennung zum Leader in allen drei Berichten nur ein weiteres Indiz dafür ist, dass wir unseren Kunden die umfassendste Zero Trust-Plattform bieten, die es gibt."

The Forrester Wave™: Enterprise Email Security

Im The Forrester Wave™: Enterprise Email Security, Q2 2023-Bericht wurde Cloudflare auf der Grundlage einer detaillierten Bewertung von 15 Top-Anbietern als Leader eingestuft. Dies ist der erste Auftritt von Cloudflare in dem Bericht nach der Übernahme von Area 1 Security. Das Unternehmen erhielt die höchstmögliche Punktzahl in neun Kriterien, darunter Vision, Innovation, Antimalware und Sandboxing, E-Mail-Filterung und Erkennung bösartiger E-Mails. Laut Forrester "ist der Zero Trust-Ansatz von Cloudflare für die E-Mail-Sicherheit genau das Richtige für Unternehmen, die neben einer tiefgreifenden Inhaltsanalyse und -verarbeitung auch leicht vermittelbare Daten und Erkenntnisse benötigen."

IDC MarketScape for Zero Trust Network Access (ZTNA)

Cloudflare wurde in der IDC MarketScape 2023 for Worldwide ZTNA als Leader ausgezeichnet. Cloudflare Access ist die Grundlage von Cloudflare's Zero Trust Suite für Unternehmen und der Dreh- und Angelpunkt der Sicherheitsstrategie des Unternehmens. Cloudflare Access bietet umfassende Flexibilität bei der Bereitstellung, unterstützt Cloud- und On-Premises-Optionen, um eine Vielzahl von Ressourcentypen zu unterstützen, darunter verwaltete oder nicht verwaltete Benutzergeräte, IoT-Geräte und Servertypen, einschließlich Serverless.

IDC MarketScape for Network Edge Security as a Service (NESaaS)

Cloudflare wurde in der 2023 IDC MarketScape for Worldwide NESaaS als Leader ausgezeichnet. Cloudflare One kombiniert Cloudflare Access (für ZTNA), Cloudflare CASB und Cloudflare Gateway (sicheres Web-Gateway) als einen integrierten Cloud-Sicherheitsservice. Durch diese Kombination kann Cloudflare One eine Reihe von wichtigen Anwendungsfällen abdecken, darunter die Abwehr von Bedrohungen und den Schutz von Daten in der Cloud, im Web und bei privaten Anwendungen.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit der IKT-Anbieter (Informations- und Kommunikationstechnologie) in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Das Framework bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) hat sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Die Produktreihe von Cloudflare schützt und beschleunigt jede Internetanwendung, die online ist, ohne dass Hardware hinzugefügt, Software installiert oder eine Zeile Code geändert werden muss. Bei Internetangeboten, die von Cloudflare betrieben werden, wird der gesamte Webverkehr durch das intelligente globale Netzwerk geleitet, das mit jeder Anfrage intelligenter wird. Das Ergebnis ist eine deutliche Verbesserung der Leistung und ein Rückgang von Spam und anderen Angriffen. Cloudflare wurde 2020 von Reuters Events for Global Responsible Business ausgezeichnet, 2021 in die Liste der innovativsten Unternehmen von Fast Company aufgenommen und 2022 in die Top 100 der beliebtesten Arbeitsplätze von Newsweek aufgenommen.

