Cloudflare tritt dem Microsoft 365 Networking Partner Program bei; Optimiert das Zero Trust Network von Cloudflare für Microsoft-Kunden

Aktien in diesem Artikel Cloudflare 136,10 EUR

4,18% Charts

News

Analysen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das beim Aufbau eines besseren Internets hilft, gab heute seinen Beitritt zum Microsoft 365 Networking Partner Program (NPP) bekannt. Kunden der Zero Trust-Plattform von Cloudflare, Cloudflare One, profitieren jetzt von einer verbesserten Konnektivität zu Microsoft 365-Diensten, die ihnen eine schnellere Leistung und eine optimale Benutzererfahrung mit Microsoft 365 ermöglicht.

"Netzwerkdesign ist für Unternehmen in jeder Phase ihrer digitalen Transformation von entscheidender Bedeutung. Durch die Vertiefung unserer Partnerschaft mit Microsoft ermöglichen wir Kunden und Benutzern eine optimale Konnektivität mit Microsoft 365 lokal und direkt", sagte Alex Dyner, SVP, Special Projects bei Cloudflare. "Gemeinsame Cloudflare- und Microsoft 365-Kunden profitieren jetzt von einer geringeren Netzwerkkomplexität und -kosten und erreichen gleichzeitig ein höheres Maß an Sicherheit und Netzwerkleistung."

Cloudflare One stoppt Datenverlust, Malware und Phishing mit einer Zero-Trust-Anwendungszugriffs- und Internet-Gateway-Plattform. Es nutzt die Sicherheits-, Leistungs- und Zuverlässigkeitsdienste von Cloudflare über dasselbe globale Cloudflare-Netzwerk, das mehr als 250 Städte in über 100 Ländern umfasst und täglich durchschnittlich 76 Milliarden Cyber-Bedrohungen blockiert. Unternehmen nutzen das Netzwerk von Cloudflare, um ihren sensibelsten Unternehmensverkehr zu optimieren, zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu sichern.

"Wir freuen uns sehr, Cloudflare im Networking Partner Program für Microsoft 365 begrüßen zu dürfen", sagte Scott Schnoll, Senior Product Marketing Manager, Microsoft. "Cloudflare ist ein geschätzter Partner, der sich darauf konzentriert, Microsoft 365-Kunden bei der Implementierung der Microsoft 365-Netzwerkkonnektivitätsprinzipien zu unterstützen. Microsoft empfiehlt nur Lösungen für Mitglieder des Networking Partner Program für die Konnektivität mit Microsoft 365."

Das Microsoft 365 Networking Partner Program besteht aus Partnern, deren Bereitstellungspraktiken und Anleitungen auf die Netzwerkempfehlungen von Microsoft für Office 365 abgestimmt sind. Die NPP-Validierung trägt zur wachsenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen bei, darunter Cloudflare, der Anfang 2021 der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) beitritt und an der Microsoft Azure Data Transfer Routing Preference teilnimmt, um von niedrigeren Datenübertragungskosten zu profitieren.

Um mehr über die Partnerschaft von Cloudflare mit Microsoft zu erfahren, sehen Sie sich die folgenden Ressourcen an:

Microsoft Networking Partner Program Landing Page

Cloudflare Joins Microsoft 365 Networking Partner Program Blog

CIO Week

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare), hat es sich zum Auftrag gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuhelfen. Die Produkte von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Programmzeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift "Entrepreneur" 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von "Fast Company" 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Washington (D.C.), Toronto, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen bringen erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "eventuell", "werden", "sollte", "erwarten", "untersuchen", "vorhaben", "davon ausgehen", "könnte", "beabsichtigen", "anstreben", "prognostizieren", "überlegen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potentiell" oder "weiterhin" oder anderen ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken erkennen, die die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare betreffen. Nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch an diesen Wörtern zu erkennen. Zu den in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Teilnahme von Cloudflare am Microsoft 365 Networking Partner Program (NPP) und die potenziellen daraus resultierenden Vorteile für Cloudflare-Kunden, die potenziellen Vorteile für Kunden der Integration von Cloudflare und Microsoft-Produkten, die potenzielle Möglichkeit für Cloudflare, zusätzliche Kunden zu gewinnen und den Verkauf an bestehende Kunden durch die Beteiligung von Cloudflare an NPP auszuweiten, die erwartete Funktionalität und Leistung von Cloudflare One und den anderen Produkten und Technologien von Cloudflare, die technologische Entwicklung, zukünftige Operationen, Wachstum, Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Verlautbarungen des CEO und anderer Mitarbeiter von Cloudflare. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dies ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, so u. a. Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalberichts von Cloudflare auf Formblatt 10-Q, der am 5. November 2021 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare regelmäßig bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf zum Zeitpunkt ihrer Äußerung aktuelle Ereignisse. Cloudflare verpflichtet sich nicht zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ereignen, oder aufgrund neuer Informationen oder anderer unerwarteter Ereignisse, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare kann die in den von Cloudflare gemachten zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlichten Pläne, Vorhaben oder Erwartungen u. U. nicht umsetzen, und Sie sollten sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen von Cloudflare verlassen.

© 2021 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen von Cloudflare, Inc., in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Markenzeichen und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211210005195/de/