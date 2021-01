Aktien in diesem Artikel Cloudflare 69,00 EUR

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit zum Aufbau eines besseren Internets, gab heute bekannt, dass es im 2020 Frost & Sullivan Frost Radar™: Global Holistic Web Protection Market Report (Frost Radar™ 2020: Globaler Marktbericht zum ganzheitlichen Schutz im Web von Frost & Sullivan) zum Innovationsführer ernannt wurde. Die globale Analystengesellschaft nennt die Netzwerkskalierung, das kontinuierliche Wachstum und die Fähigkeit von Cloudflare, die Kundeninfrastruktur ohne Leistungseinbußen zu sichern, als wichtige Erfolgsfaktoren für das Unternehmen.

"Unternehmen verlassen sich mehr denn je auf das Internet. Daher ist es von größter Bedeutung, dass Websites online verfügbar bleiben und entsprechend schnell laufen", sagt Jen Taylor, SVP und Chief Product Officer bei Cloudflare. "Unser Team arbeitet ständig daran, böswilligen Angreifern einen Schritt voraus zu sein. Die Auszeichnung von Cloudflare als Innovationsführer im Markt für Internetschutz durch Frost & Sullivan ist eine Anerkennung unseres Ansatzes und spiegelt unser Engagement wider, die Webangebote unserer Kunden im Internet sicher und geschützt zu halten."

"Cloudflare ist ein klarer Innovationsführer im globalen Markt für ganzheitlichen Internetschutz", sagt Mikita Hanets, Research Analyst für Informations- und Kommunikationstechnologien bei Frost & Sullivan. "In den vergangenen Jahren hat Cloudflare ein Engagement dafür gezeigt, nicht nur die Technologie hinter seiner "Holistic Web Protection"-Suite zu verbessern, sondern auch die Benutzererfahrung mit den Produkten zu vereinfachen."

Die aktuelle Analyse von Frost & Sullivan zum Global Holistic Web Protection Market (globaler Markt für ganzheitlichen Internetschutz) zeigt, dass ganzheitlicher Internetschutz weltweit schnell an Bedeutung gewinnt. Ganzheitliche Internetschutzlösungen – eine aufstrebende Kategorie von Sicherheitslösungen – vereinen drei wichtige Sicherheitstechnologien: "Distributed Denial-of-Service (DDoS)"-Mitigation, Web Application Firewalls (WAF) und Bot Risk Management (BRM). Laut Frost & Sullivan adressiert der Markt für ganzheitliche Internetschutzlösungen die Nachfrage von Unternehmen nach konsolidierten Komplettlösungen, die die Sicherheitslücken älterer Produkte verringern und vereinfachte Verwaltungsfunktionen bieten. Der Bericht ist eine Analyse der Wettbewerbsstärken und -chancen von 10 Anbietern, die von Frost & Sullivan bewertet wurden.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) hat die Mission, beim Aufbau eines besseren Internets zu helfen. Die Cloudflare-Plattform schützt und beschleunigt alle Internet-Anwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internet-Objekte wird durch sein intelligentes, globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Attacken zu bemerken. Cloudflare wurde vom Entrepreneur Magazine in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur 2018 aufgenommen und von Fast Company unter den innovativsten Unternehmen weltweit 2019 genannt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) mit Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), Seattle (Washington), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Washington (D.C.), Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Über Frost & Sullivan

Seit sechs Jahrzehnten ist Frost & Sullivan weltweit dafür bekannt, Investoren, Unternehmensleitungen und Regierungen bei der Bewältigung wirtschaftlicher Veränderungen zu unterstützen und disruptive Technologien, Megatrends, neue Geschäftsmodelle und agierende Unternehmen zu identifizieren. Dies führt zu einem kontinuierlichen Fluss von Wachstumschancen, die den zukünftigen Erfolg vorantreiben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

