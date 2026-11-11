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CMA: Fusion McCormick/Unilever Foods könnte Wettbewerb schaden

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McCormick & Co. Inc.
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Von Aimee Look DOW JONES--Die britische Wettbewerbsbehörde CMA ist der Auffassung, dass die Fusion zwischen McCormick und Unilevers Lebensmittelsparte den Wettbewerb im Land beeinträchtigen könnte. Dies teilte die CMA mit, und gab den Unternehmen eine Woche Zeit, um auf die Bedenken einzugehen. Der britischen Competition and Markets Authority zufolge würde ein neuer Konzern für Soßen und Gewürze mit einem Wert von mehr als 65 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden entstehen; das Vorhaben könnte den Wettbewerb auf einem oder mehreren Märkten im Vereinigten Königreich beeinträchtigen. Die Behörde teilte mit, die Unternehmen hätten nun bis 18. November Zeit, Abhilfemaßnahmen vorzulegen, um diese Bedenken möglicherweise auszuräumen.

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