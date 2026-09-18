CMI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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CMI hat am 15.09.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -0,22 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,510 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CMI in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 66,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 147,3 Millionen INR im Vergleich zu 440,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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