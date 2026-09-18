CMI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

18.09.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CMI in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 66,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 147,3 Millionen INR im Vergleich zu 440,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS lag bei -0,22 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,510 INR je Aktie erzielt worden.

CMI hat am 15.09.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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