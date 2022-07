CMS Energy schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der US-Energiekonzern CMS Energy Corp. (ISIN: US1258961002, NYSE: CMS) zahlt am 31. August 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,46 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Record date ist der 5. August 2022.

Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 1,84 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 2,82 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 65,18 US-Dollar (Stand: 22. Juli 2022). Im Januar 2022 wurde die Dividende um 5,7 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht.

Der Konzern ist 1886 von William Augustine Foote gegründet worden. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete CMS Energy einen operativen Umsatz von 2,37 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,01 Mrd. US-Dollar), wie am 3. Mai 2022 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 353 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 349 Mio. US-Dollar). Die Zahlen zum zweiten Quartal werden am 28. Juli präsentiert.

Seit Anfang des Jahres 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf dem aktuellen Kursniveau mit 0,20 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 18,55 Mrd. US-Dollar (Stand: 22. Juli 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de