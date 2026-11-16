CNB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CNB stellte am 14.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 USD, nach 1,01 USD im Vorjahresvergleich.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 5,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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