CNGR Advanced Material öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,77 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,53 Milliarden HKD in den Büchern standen.

CNGR Advanced Material hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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