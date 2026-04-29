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CNGR Advanced Material öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

30.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CNGR Advanced Material Co., Ltd. Registered Shs H Unitary
4,88 EUR 0,30 EUR 6,55%
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CNGR Advanced Material hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,77 Milliarden HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,53 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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