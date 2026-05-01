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CNN-Gründer Ted Turner ist tot

06.05.26 16:58 Uhr

ATLANTA (dpa-AFX) - Der Gründer des US-Nachrichtensenders CNN, Ted Turner, ist tot. Turner sei im Alter von 87 Jahren gestorben, teilte CNN mit. Turner, der bereits vor einigen Jahren mitgeteilt hatte, dass er an Demenz leide, sei in seinem Haus in der Nähe der Stadt Tallahassee im US-Bundesstaat Florida gestorben, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf einen Sprecher der Familie.

1980 hatte Turner in der Metropole Atlanta im US-Bundesstaat Georgia das Cable News Network (CNN) gegründet - den ersten Sender, der 24 Stunden am Tag Nachrichten sendete und einen neuen Stil der Fernsehnachrichten prägte./cah/DP/jha