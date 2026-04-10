CNS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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CNS hat am 10.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 48,76 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 47,27 JPY je Aktie erzielt worden.
CNS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,96 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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