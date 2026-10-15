CNS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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CNS lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 44,12 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 53,27 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,87 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,04 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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