CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A mit einem Umsatz von insgesamt 950,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 918,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net