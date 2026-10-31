CNX Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

CNX Resources hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CNX Resources 1,21 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CNX Resources in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 419,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 452,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net