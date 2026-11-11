Co-Diagnostics gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Co-Diagnostics hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,01 USD gegenüber -4,800 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,3 Millionen USD – ein Plus von 86,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Co-Diagnostics 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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