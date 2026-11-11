Co-Diagnostics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

11.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,3 Millionen USD – ein Plus von 86,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Co-Diagnostics 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,01 USD gegenüber -4,800 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Co-Diagnostics hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Co-Diagnostics

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Co-Diagnostics

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung