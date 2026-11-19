CO2-Regulierung

Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström hat der EU vorgeworfen, mit der CO2-Regulierung die Wettbewerbsfähigkeit der Nutzfahrzeugbranche zu gefährden.

"Es frustriert mich, dass wir mit unseren Warnungen noch immer nicht durchdringen", sagte Rådström der Deutschen Presse-Agentur. Vielleicht verstehe man in der EU nicht, wie erfolgreich europäische Lkw-Bauer weltweit sind.

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"Jedenfalls erkenne ich nicht die Dringlichkeit, dafür zu sorgen, dass das so bleibt", sagte die Chefin des Dax-Konzerns aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart. Dabei gehe es nicht nur um Daimler Truck, sondern um Europas Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen.

Die Managerin sah dafür auch ganz praktische Gründe: Die Verantwortlichen seien so stark mit Pkw beschäftigt, dass für Lkw und Busse offenbar nicht die nötigen Kapazitäten vorhanden seien.

Rådström: Strafzahlungen sind existenzgefährdend

Die Managerin, die derzeit auch Vorsitzende des Nutzfahrzeug-Ausschusses des Verbands europäischer Automobilhersteller (Acea) ist, hatte bereits im Sommer vor den wirtschaftlichen Folgen der CO2-Regulierung gewarnt. "Für uns sind die Strafzahlungen aufgrund ihrer Höhe existenzgefährdend", bekräftigte Rådström nun.

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Um die Klimaziele der EU zu erreichen, gibt es Vorgaben für neue schwere Nutzfahrzeuge. So müssen deren CO2-Emissionen zum Beispiel bis 2030 um 43 Prozent im Vergleich zu 2019 sinken.

"Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem es wirklich schwierig wird, die Ziele zu erreichen, weil der schnelle Ausbau der Infrastruktur ausbleibt", sagte die Managerin. Als Lkw-Hersteller könne man nicht über Netzanschlüsse, CO2-Maut oder Energiepreise entscheiden. Und man könne und wolle die Kunden nicht zwingen, einen E-Lkw zu kaufen, wenn er sich wirtschaftlich nicht rechnet. "Aber wir müssen die Konsequenzen dafür tragen und das ist frustrierend und nicht fair", sagte Rådström.

Daimler Truck hatte eine vorgezogene Überprüfung der Regulierung gefordert. Zwar sei die reguläre Überprüfung inzwischen für das dritte Quartal im kommenden Jahr angekündigt worden, doch diese sei ohnehin für 2027 geplant gewesen. Von einer vorgezogenen Überprüfung kann der Schwedin zufolge also keine Rede sein.

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Ladeinfrastruktur größte Hürde

Die Ladeinfrastruktur sei nach wie vor mit weitem Abstand die größte Hürde. "Wenn die Rahmenbedingungen bis 2030 nicht gegeben sind, sollte man sich etwas mehr Zeit geben", sagte Rådström. Und die Strafzahlungen seien viel zu hoch, das müsse sich ändern. Das grundsätzliche Ziel wolle sie nicht antasten. Es sei gut, dass es die CO-Regulierung gibt. "Aber wenn es drei Jahre länger dauert, sollte man pragmatisch und realistisch sein."

Sie werde noch mehr Zeit in Brüssel verbringen, um deutlich zu machen, vor welchen Herausforderungen man stehe. Und auch Berlin sei gefragt. Sie glaube, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wisse, dass er zwei der erfolgreichsten Lkw-Bauer der Welt in Deutschland hat. "Aber vielleicht muss ich ihn nochmal daran erinnern", sagte Rådström.

In München sitzt der Lastwagen- und Bushersteller MAN, der zur VW-Tochter (Volkswagen (VW) vz) TRATON gehört. Natürlich gebe es einige große Autobauer in Deutschland, aber sie wünsche sich dennoch einen stärkeren Fokus auf Nutzfahrzeuge. Schließlich sei es wichtig, dass der Transport auch in Zukunft funktioniert.

Via XETRA steigt die Daimler Truck-Aktie zeitweise um 1,71 prozent auf 42,29 Euro.

/rwi/DP/zb

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX)