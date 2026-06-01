Coastal stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Coastal hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 1,48 INR. Im letzten Jahr hatte Coastal einen Gewinn von -0,150 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 3,25 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coastal 1,57 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,98 INR. Im letzten Jahr hatte Coastal einen Gewinn von 0,670 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 9,71 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 63,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net