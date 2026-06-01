DAX25.003 -0,4%Est506.035 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0100 -1,2%Nas27.087 +0,4%Bitcoin60.791 -0,8%Euro1,1639 ±0,0%Öl94,17 -1,1%Gold4.515 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich mit Verlusten -- US-Börsen mit Rekorden -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Hang Seng-Titel The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von The Hong Kong and China Gas Company Hang Seng-Titel The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von The Hong Kong and China Gas Company
Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Coastal stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

02.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Coastal Corporation Ltd Registered Shs
48,44 INR -12,25 INR -20,18%
Charts|News|Analysen

Coastal hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 1,48 INR. Im letzten Jahr hatte Coastal einen Gewinn von -0,150 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 3,25 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coastal 1,57 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,98 INR. Im letzten Jahr hatte Coastal einen Gewinn von 0,670 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 9,71 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 63,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Coastal Corporation Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen