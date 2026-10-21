CoastalSouth Bancshares: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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CoastalSouth Bancshares hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 35,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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