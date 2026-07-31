Coca-Cola-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Coca-Cola-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Die Coca-Cola-Aktie wurde im Juli 2026 von 19 Experten analysiert.
19 Experten empfehlen die Coca-Cola-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 94,37 USD. Dies kommt einem Anstieg von 6,78 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Coca-Cola-Aktie von 87,59 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|104,00 USD
|18,74
|29.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|96,00 USD
|9,60
|29.07.2026
|RBC Capital Markets
|96,00 USD
|9,60
|29.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 USD
|2,75
|28.07.2026
|RBC Capital Markets
|87,00 USD
|-0,67
|28.07.2026
|RBC Capital Markets
|87,00 USD
|-0,67
|24.07.2026
|Deutsche Bank AG
|92,00 USD
|5,03
|20.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 USD
|2,75
|17.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 USD
|2,75
|10.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.