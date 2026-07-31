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Analysen des Monats

Coca-Cola-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Coca-Cola-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Coca-Cola-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
76.00 EUR -0.61 EUR -0.80 %
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Die Coca-Cola-Aktie wurde im Juli 2026 von 19 Experten analysiert.

19 Experten empfehlen die Coca-Cola-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 94,37 USD. Dies kommt einem Anstieg von 6,78 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Coca-Cola-Aktie von 87,59 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG104,00 USD18,7429.07.2026
DZ BANK--29.07.2026
JP Morgan Chase & Co.96,00 USD9,6029.07.2026
RBC Capital Markets96,00 USD9,6029.07.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 USD2,7528.07.2026
RBC Capital Markets87,00 USD-0,6728.07.2026
RBC Capital Markets87,00 USD-0,6724.07.2026
Deutsche Bank AG92,00 USD5,0320.07.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 USD2,7517.07.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 USD2,7510.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock

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Coca-Cola Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coca-Cola nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.07.26 Coca-Cola Buy UBS AG
29.07.26 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
29.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.