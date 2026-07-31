Coca-Cola-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Analysen des Monats

31.07.26 22:30 Uhr

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Coca-Cola-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 94,37 USD. Dies kommt einem Anstieg von 6,78 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Coca-Cola-Aktie von 87,59 USD gleich.

Die Coca-Cola -Aktie wurde im Juli 2026 von 19 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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